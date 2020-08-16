США и Россия обсудят на встрече в Вене ядерные носители

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что РФ на встрече с США в Вене по стратегической стабильности осудят на проблему ядерных носителей.

Встреча со спецпосланником Штатов по контролю над вооружениями Маршаллом Биллингсли пройдет в Австрии 16-18 августа.

«Для нас крайне важно донести до коллег из США обязательность рассмотрения всех факторов, влияющих на стратегическую стабильность», - сообщил Рябков.

По его словам, Россия не может ограничиваться только тематикой боезарядов или транспарентности.

«Нужно четко отфиксировать взаимосвязь между стратегическими наступательными и оборонительными вооружениями», - заявил Рябков в интервью «Коммерсанту».

Ранее Сергей Рябков заявил, что соглашение с США в сфере контроля над вооружениями и стратегической стабильности должно учитывать российские интересы нацбезопасности.