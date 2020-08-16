Ariane-5 с тремя спутниками на борту успешно стартовала с космодрома Куру

Европейская ракета-носитель Ariane-5 с двумя спутниками связи и космическим аппаратом для продления миссий на борту успешно стартовала 15 августа с космодрома Куру, расположенного во Французской Гвиане. Прямую трансляцию запуска вела компания-оператор Arianespace.

Старт состоялся в 19.04 по местному времени (в 01.04 по московскому). Ракете-носителю предстоит вывести на орбиту спутник BSAT-4b для японского оператора связи B-SAT. А также аппарат MEV-2 и спутник Galaxy 30 для международного оператора Intelsat. Аппарат предназначен для продления сроков использования спутников на геостационарной орбите.

Изначально старт должен был состояться еще 28 июля. Но из-за необходимости дополнительных технических проверок был перенесен на 31 июля, затем, по техническим причинам, - на 14 август. Однако в связи с неблагоприятными погодными условиями старт Ariane-5 был перенесен на день.