В Россию придут ночные заморозки

Осень потихоньку начинает напоминать о своем приближении и уже скоро в некоторые регионы России придут ночные заморозки. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Похолодания, по его словам, стоит ожидать жителям Коми, Омской, Иркутской областей и Якутии.

«В Коми температура будет понижаться до заморозков. В Сибирском федеральном округе тоже заморозки: в Омской области - до минус трех, в Иркутской области - до минус двух. В Якутии заморозки прогнозируются до минус трех», - приводит ТАСС слова синоптика.

Вильфанд при этом добавил, что ночные заморозки в перечисленных им регионах продержатся до 17 августа включительно.