Врач назвал вредную привычку россиян во время отдыха на море

Врач-лор высшей категории Владимир Зайцев заявил, что промывать и полоскать на отдыхе нос и горло морской водой является довольно вредной привычкой.

Эксперт рассказал, когда воду из моря лучше заменить аптечным раствором.



Зайцев напомнил, что морская вода обладает полезными свойствами, которые делают ее отличным средством для борьбы с заложенным носом и воспаленным горлом. При этом, по словам эксперта, не стоит думать, что можно захватить с собой с курорта бутылку воды и использовать ее потом по мере необходимости во время болезни.

«Нельзя везти домой морскую воду с моря, где вы отдыхаете. Пока вы возвращаетесь домой, вода начинает тухнуть и никаких полезных свойств она уже не имеет», - отметил врач в интервью для радио Sputnik.

В этом случае, по словам Зайцева, необходимо использовать растворы, которые продают в аптеке или приготовить раствор самостоятельно.

Также специалист призвал россиян отказаться от привычки полоскать горло морской водой. По его мнению иногда такая вода может принести больше вреда, чем пользы.

Врач посоветовал смотреть на состояние воды. Морская вода может быть чистой и прозрачной или мутной и цветущей.

По словам Зайцева, если говорить про Черное море, то к концу августу вода уже начинает цвести. И такой водой полоскать горло нельзя.