Глава НИЦ Гамалеи назвал примерные сроки начала массовой вакцинации от коронавируса в России

Массовая вакцинация граждан от коронавируса начнется в России примерно через месяц. Это станет возможным после того, как в стране будет произведено необходимое количество препарата, сообщил директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

«Основная масса наработанной вакцины пойдет на пострегистрационное исследование. После этого остальная продукция пойдет на гражданский оборот. Задержка 2-3 недели, может быть, месяц», - сказал он РИА Новости.

Ранее Гинцбург сообщил, что пострегистрационные исследования разработанной министерством обороны России и НИЦ имени Гамалеи вакцины начнутся через 7-10 дней.

Производство препарата началось накануне. Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев рассказал, что более 20 стран изъявили желание приобрести вакцину. РФПИ получил заявки на миллиард доз.