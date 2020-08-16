В России изменили правила составления перечня важнейших лекарств

Российский премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о включении в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) медикаменты для лечения и профилактики заболеваний, представляющих опасность для окружающих.

Мишустин отметил, что чем быстрее лекарство появляется в перечне, тем доступнее оно для граждан.

«Ускоренный порядок включения препаратов от опасных заболеваний в перечень жизненно необходимых будет действовать при введении режима ЧС или появлении угрозы распространения опасных заболеваний», - говорится в сообщении на сайте правительства.

В чрезвычайных ситуациях Минздрав сможет сразу вносить лекарство на рассмотрение межведомственной комиссии без всех предварительных процедур.

Уточняется, что в обычном режиме внесение лекарственных средств в перечень требует больше времени. На оценку экспертов и научные рекомендации уходит более 45 дней.