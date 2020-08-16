Распределение первой вакцины от COVID-19 будет регулировать государство

Разработанная министерством обороны России и НИЦ имени Гамалеи вакцина от коронавируса находится в перечне лекарств, распределение которых регулирует государство. Об этом говорится на сайте правительства.

«Это позволит контролировать поставки препарата в регионы и поможет избежать дефицита», - уточняется в сообщении.

Производство первой в мире вакцины от коронавируса в России началось накануне. Директор НИЦ имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что гражданский оборот препаратов может стартовать через три месяца после третьего этапа исследований. Также, по его словам, в России необходимое количество вакцины от коронавируса можно будет произвести за 9-12 месяцев.