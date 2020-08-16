За сутки в России зарегистрировали 4969 случаев заражения COVID-19

За последние сутки в России зарегистрировали 4969 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией в 84 регионах, сообщает Оперштаб. Напомним, накануне был выявлен 5061 человек с COVID-19.

За последние 24 часа умерли 68 человек с коронавирусом. Общее число летальных случаев с начала эпидемии в стране — 15 685.

За прошедшие сутки в РФ выздоровели 3557 человек. Всего в стране с начала эпидемии подтверждено 922 853 случая, уточнили в оперативном штабе.



При этом больше всего случаев заражения за последние 24 зафиксировали в Москве (688), Санкт-Петербурге (60), Московской области (154). Меньше всего - в Чукотском АО (2), Еврейской АО (3) и Севастополе (7).

Ранее в Оперштабе сообщили, что среднесуточный темп прироста новых случаев заболевания за первые две недели августа составляет 0,28%.