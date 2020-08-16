Цепкало собирается переехать в Польшу и встретиться с «очень влиятельными» американцами

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Валерий Цепкало в ближайшее время намерен переехать в Польшу. Об этом сообщили в штабе политика. Сейчас он с семьей находится на Украине.

«Насколько мне известно, в течение нескольких дней они планируют переехать в Варшаву»,- рассказал ТАСС руководитель пресс-службы штаба политика Алексей Урбан.

Он добавил, что это будет временное место жительства политика.

«У Валерия в Варшаве предполагаются встречи с очень влиятельными политиками из Вашингтона», - сказал Урбан.

Также руководитель пресс-службы уточнил, что «очень влиятельные политики» не являются представителями действующей власти США.

О том, что Цепкало находится на Украине, стало известно в субботу, 15 августа. Тогда же экс-кандидат в президенты Белоруссии заявил, что объявлен в розыск как в России, так и у себя на родине.