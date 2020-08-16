Болтон рассказал о планах Трампа по выходу США из НАТО

Экс-помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Дональд Трамп может объявить о выходе США из НАТО до выборов, намеченных на 3 ноября.

«Возможность того, что мы называем «октябрьским сюрпризом», очень реальна, когда будет четвертый саммит с Ким Чен Ыном, чтобы объявить мир на Корейском полуострове и положить конец программе разработки ядерного оружия», - отметил Болтон в интервью изданию La Razon.

Бывший помощник президента Трампа подчеркнул, что лидер страны может принять решение о выводе всех сил США из Афганистана до выборов или может объявить о выходе из НАТО.

В июле глава США заявил в интервью одному из обозревателей The Washington Post, что не хочет выхода Соединенных Штатов из НАТО.