Техперсонал государственной Белтелерадиокомпании заявил о намерении бастовать

Глава Белорусского союза журналистов Андрей Кривошеев заявил, что техперсонал Белтелерадиокомпании сообщает о намерении бастовать в соответствии с требованиями закона. Он добавил, что происходящее не грозит перебоями с вещанием.

«Техперсонал, не корреспонденты. Говорят о том, что могут устроить забастовку», - пояснил Кривошеев.

Он сообщил, что присутствовал на встрече коллектива медиахолдинга, объединяющего госканалы, с пресс-секретарем президента Белоруссии Натальей Эйсмонт и спикером верхней палаты парламента Натальей Кочановой. По словам главы Белорусского союза журналистов, на встрече присутствовали те, кто был против забастовки, но были и поддерживающие ее. Также поднимались вопросы освещения протестов, пишет РИА Новости.

Кривошеев рассказал, что «разговор был очень разный». Представители власти высказали мнение о необходимости проведения еще одной встречи по вопросам освещения событий в стране.

Ранее стало известно, что у здания Белтелерадиокомпании в Минске участники протестной акции разошлись по домам. Манифестанты намерены собраться вновь завтра. Демонстранты призывают журналистов беспристрастно освещать происходящие события в стране.