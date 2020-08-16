Доктор заявил о невозможности избавиться от целлюлита

Женщинам невозможно избавиться от целлюлита. Такое мнение высказал главврач столичной больницы №71 Александр Мясников, отвечая на вопрос телезрительницы.

«На самом деле совет один - завести такого мужчину, которого это не интересует. Единственный ответ на вопрос, как избавиться от “апельсиновой корки”, - никак», - заявил доктор.

Мясников уточнил, что на самом деле то, что в быту называют целлюлитом, является нормой. В медицине этим словом называют серьезную проблему – острое воспаление жира. Заболевание сопровождается высокой температурой, отеком, покраснением кожи и гноем.

«Апельсин же не плачет, что у него такие впадинки. У кого-то есть, у кого-то нет», - сказал Мясников в эфире телеканала «Россия 1».

По его словам, появление целлюлита зависит от генетической предрасположенности, и посоветовал женщинам не комплексовать.

Ранее Мясников рассказал, что основными показателями здоровья человека являются давление, уровень холестерина и сахара в крови, а также объем талии. Он пояснил, что высокие показатели данных параметров означают «смертельный квартет», из-за которых у человека вырастает риск заработать инсульт, инфаркт, диабет или различные онкологические заболевания.