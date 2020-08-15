Диетолог назвала продукты, которые нельзя есть на ужин

На ужин нельзя употреблять продукты, которые нагружают пищеварительную систему. Из-за того, что они долго перевариваются, организм не успеет отдохнуть за ночь. Об этом рассказала врач-диетолог Наталья Круглова.

«Мясо – свинина, говядина, баранина – переваривается по четыре-пять часов», - сообщила она РИА Новости.

Кроме того, врач рекомендовала отказаться от продуктов, насыщенных большим количеством калорий и содержащих мало пищевым волокон. К ним относятся выпечка и сладости, в составе которых много сахара.

Людям, которые контролируют свой вес, диетолог посоветовала не есть на ночь крупы.

«В них содержится крахмал, а он только затрудняет процесс снижения веса. Как и макароны, картофель», - уточнила она.

Также на ужин не стоит есть маринованные овощи и соленья, потому что они стимулируют аппетит и задерживают воду в организме, из-за чего можно проснуться с отеками.

«Что касается молочных продуктов - здесь все индивидуально. У некоторых они тоже держат жидкость», - сказала врач.

Лучший ужин, по словам диетолога, состоит из растительной пищи, мяса птицы, морепродуктов, нежирных сортов сыра или творога. Если же между последним приемом пищи и сном прошло более четырех часов, то можно утолить голод, выпив стакана нежирного кефира.