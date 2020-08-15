Абэ призвал не допустить повторения ужасов Второй мировой войны

Японский премьер-министр Синдзо Абэ заявил, что Япония по-прежнему придерживается идеям пацифизма и продолжит идти путем мирного разрешения проблем. Об этом политик сказал на церемонии по случаю 75-летия объявления императором о выходе страны из Второй мировой войны.

Он подчеркнул, что на прошлой войне Япония потеряла более трех миллионов жизней.

«Сегодня, через 75 лет со дня окончания войны, мы не забываем, что мир и наше процветание построены на тех жертвах, которые принесли погибшие во время войны», - отметил Абэ.

По его словам, все 75 лет после войны Япония идет путем мира, передает РИА Новости.

«Клятву сделать так, чтобы не повторились впредь ужасы войны, мы пронесем с собой и дальше», - подытожил премьер.

В субботу, 15 августа, Япония отмечает 75-ю годовщину с того дня, когда император Хирохито объявил об выходе страны из Второй мировой войны.

В воскресенье, 9 августа, в Японии почтили память жертв атомной бомбардировки Нагасаки.