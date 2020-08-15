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Глава ЦИК Белоруссии объяснила запись видеообращения Тихановской из ее кабинета

Виктория Ивашечкина
08:09 15.08.2020
По словам Лидии Ермошиной, с экс-кандидатом в лидеры Республики разговаривали два высокопоставленных сотрудника полиции.
Глава ЦИК Белоруссии объяснила запись видеообращения Тихановской из ее кабинета
© Фото: Виктор Толочко, РИА Новости

Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Белоруссии Лидия Ермошина рассказала, что запись видеообращения экс-кандидата в президенты страны Светланы Тихановской к протестующим была действительно сделана в ее кабинете.

По словам Ермошиной, Тихановская пришла в избирком для того, чтобы подать жалобу по результатам голосования.

При этом, она отметила, что со Светланой захотели поговорить два высокопоставленных сотрудника правоохранительных органов.

Далее Лидия Ермошина, по ее словам, проводила Тихановскую, которая была со своим адвокатом, в свой кабинет, представила собравшихся друг другу и покинула помещение. При дальнейшем разговоре женщина не присутствовала.

Позднее Ермошина узнала свой кабинет на видеозаписи обращения, пишет РИА Новости.

Напомним, 9 августа в Белоруссии прошли выборы президента страны. По данным ЦИК, победу в них одержал действующий лидер Республики Александр Лукашенко (80,1% голосов). Второе место заняла Светлана Тихановская (10,12%). Итоги выборов спровоцировали ряд протестных акций в городах Белоруссии. 

Спустя два дня, 11 августа, Тихановская записала видеообращение, в котором призвала своих сторонников не выходить на площади, проявить благоразумие и соблюдать закон. 

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