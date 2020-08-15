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Названы самые опасные места для отдыха на Черном море

Иван Линдеманн
08:05 15.08.2020
Спасатели рассказали о том, куда не стоит ходить туристам в Новороссийске, Геленджике и Сочи.
Названы самые опасные места для отдыха на Черном море
© Фото: David Mark, Pixabay

Спасатели Краснодарского края перечислили самые опасные места для отдыха на Черном море. Они рассказали, что первое место в списке занимает «остров» Суджук. Он располагается в Цемесской бухте Новороссийска и представляет собой низкую каменистую косу.

Начальник муниципальной службы спасения города Алексей Одеров рассказал «Комсомольской правде», что зачастую туристы отправляются туда, чтобы сделать фотографии, а вернуться самостоятельно не могут.

«Вдоль тропы, которая идет от пляжа к Суджуку, бывают сильные подводные течения. А иногда из-за ветра появляется нагонная волна», — объяснил он.

Второе опасное место - скала Парус в Геленджике. Она имеет отверстие на высоте 2,5 метра.

«Очень просим отдыхающих быть осторожными и не залезать на скалу, это опасно для жизни», -  обратились к туристам в пресс-службе «Кубань-СПАС».

Также спасатели попросили отдыхающих не купаться в море во время шторма и не ходить в горы без подготовки.

Следующее опасное место - слияние рек Агур и Агурчик в Хостинском районе Сочи. Там очень плохо ловит связь, поэтому не ориентирующиеся на местности люди часто теряются.

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