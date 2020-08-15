Названы самые опасные места для отдыха на Черном море

Спасатели Краснодарского края перечислили самые опасные места для отдыха на Черном море. Они рассказали, что первое место в списке занимает «остров» Суджук. Он располагается в Цемесской бухте Новороссийска и представляет собой низкую каменистую косу.

Начальник муниципальной службы спасения города Алексей Одеров рассказал «Комсомольской правде», что зачастую туристы отправляются туда, чтобы сделать фотографии, а вернуться самостоятельно не могут.

«Вдоль тропы, которая идет от пляжа к Суджуку, бывают сильные подводные течения. А иногда из-за ветра появляется нагонная волна», — объяснил он.

Второе опасное место - скала Парус в Геленджике. Она имеет отверстие на высоте 2,5 метра.

«Очень просим отдыхающих быть осторожными и не залезать на скалу, это опасно для жизни», - обратились к туристам в пресс-службе «Кубань-СПАС».

Также спасатели попросили отдыхающих не купаться в море во время шторма и не ходить в горы без подготовки.

Следующее опасное место - слияние рек Агур и Агурчик в Хостинском районе Сочи. Там очень плохо ловит связь, поэтому не ориентирующиеся на местности люди часто теряются.