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Россиян могут полностью обеспечить вакциной от коронавируса за год

Виктория Ивашечкина
08:41 15.08.2020
Глава НИЦ им. Гамалеи отметил, что первые поставки препарата будут осуществляться в 10-15 регионов страны.
Россиян могут полностью обеспечить вакциной от коронавируса за год
© Фото: Igor Golovniov, Keystone Press Agency, Globallookpress

В России необходимое количество вакцины от коронавируса можно будет произвести за 9-12 месяцев. Об этом заявил глава Национального исследовательского центра (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ Александр Гинцбург.

«Важно понять, когда мы более-менее успеем покрыть потребности страны. Я надеюсь, в течение 9-12 месяцев», - отметил Гинцбург.

Гинцбург также подчеркнул, что технология изготовления российской вакцины сходна с изготовлением моноклональных антител.

По его словам, первые поставки препарата, разработанного НИЦ им. Гамалеи совместно с Министерством обороны РФ, будут осуществляться в 10-15 регионов страны, однако не уточнил, в какие именно.

По словам ученого, три предприятия, которые продолжают выпускать моноклональные антитела, в ближайший месяц-полтора выпустят около миллиона доз вакцины.

Ранее Александр Гинцбург рассказал, что российская вакцина от коронавируса имеет преимущества перед похожими зарубежными разработками. Отечественный препарат является двухвекторным, то есть создает более длительный иммунитет, чем иностранные вакцины.

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