Адвокат обратился в суд с просьбой разрешить Ефремову прогулки

По состоянию здоровья Михаилу Ефремову необходимо выходить на улицу хотя бы на час в день. Такое заявление сделал адвокат артиста Эльман Пашаев. Как сообщает ТАСС, в связи с этим защитник обратился в суд с просьбой разрешить прогулки.

При этом он подчеркнул, что не просит отменить домашний арест и не говорит о залоге.

Накануне некоторые СМИ написали, что у Ефремова не подтвердился ишемический инсульт, о котором ранее сообщал Пашаев. Другие со ссылкой на семейного врача артиста заявляли, что Ефремов уже находится дома.

При этом, как отмечал ТАСС, Пресненский суд Москвы получил ответ из Боткинской больницы по поводу состояния российского актера Михаила Ефремова. В медучреждении рассказали, что артист, обвиняемый в смертельном ДТП, не может участвовать в назначенном на 18 августа судебном заседании по состоянию здоровья.

Напомним, что Михаил Ефремов во вторник, 11 августа, был госпитализирован в плохом состоянии прямо из зала суда. Позднее адвокат заявил, что у артиста диагностировали инсульт.