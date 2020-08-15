Эксперт оценил вред от Wi-Fi-роутера в квартире

Директор Института информационных технологий университета «Синергия» Станислав Косарев дал россиянам совет относительно местоположения Wi-Fi-роутера в квартире. Он рекомендовал убрать устройство подальше от спального места.

Косарев добавил, что пока ни что ни одна международная организация не подтвердила вред от Wi-Fi волн.

«Как и любое электрическое устройство, роутер излучает определенные волны. Но они безвредны для нас», - приводит слова специалиста агентство «Прайм».

При этом он заявил - если человека все-таки беспокоит излучение, то роутер лучше отключать на время сна. Если работа удаленная, то организовать рабочее место стоит подальше от устройства.