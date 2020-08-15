Корабли ТОФ вышли из Владивостока для учений в дальней морской зоне

Судна Приморской флотилии разнородных сил Тихоокеанского флота (ТОФ) вышли из Владивостока, чтобы поучаствовать в тактических учениях в дальней морской зоне. Об этом сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по ТОФ Николай Воскресенский.

По его словам, экипажи кораблей уже отработали алгоритм оборонительных действий.

«На переходе морем отряд провел учение, в ходе которого совершенствовалась коллективная оборона от средств воздушного нападения условного противника», - сообщил Воскресенский.

Он также уточнил, что комплекс тактических учений планируется провести у побережья Камчатки, на Чукотском полуострове и в акватории Охотского моря в августе. К учениям планируют привлечь самолеты и вертолеты морской авиации ТОФ, а также части Береговых войск.

В составе отряда находится флагман ТОФ гвардейский ордена Нахимова ракетный крейсер «Варяг», большой противолодочный корабль «Адмирал Пантелеев», корабль измерительного комплекса «Маршал Крылов», корветы «Громкий» и «Совершенный».