В кабмине рассмотрят первую версию нацпроекта о внутреннем туризме

В понедельник, 17 августа, правительство РФ приступит к рассмотрению первой версии национального проекта по развитию внутреннего туризма. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

«Напоминаю, что мы уже в понедельник рассмотрим материалы Ростуризма», - сказал он.

Также заместитель председателя правительства уточнил, что в данный нацпроект нужно включить туристические объекты Дальнего Востока, которые «займут достойное место».

Ранее руководитель Ростуризма Зарина Догузова рассказала, что документ может быть принят до конца года. Она назвала туризм перспективной отраслью экономики, которая дает большой синергетический эффект.