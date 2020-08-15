Друг Легкоступовой рассказал о реакции мужа певицы на ее смерть

Муж Валентины Легкоступовой, когда узнал о смерти супруги, потерял сознание. Об этом сообщил друг певицы Александр Герасимов. По его словам, Юрий Фирсов и до этого плохо себя чувствовал.

«Валя, не уходи!», - это были первые слова мужчины, который стал вдовцом всего через месяц после свадьбы.

Также в разговоре с РИА Новости Герасимов призвал прекратить травлю Фирсова. Друг Легкоступовой назвал его самым порядочным из всех мужчин.

Ранее о том, что Фирсов якобы причастен к смерти артистки, СМИ рассказали певица Ольга Зарубина и певец Алексей Глызин.

Исполнительница знаменитого хита «Ягода-малина» Валентина Легкоступова скончалась накануне на 55-м году жизни.