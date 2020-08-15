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«Это какой-то бред»: певица Семенова о неожиданной смерти Легкоступовой

Виктория Ивашечкина
06:34 15.08.2020
По словам артистки, исполнительница так и не смогла полностью реализовать себя в творческом плане.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: Pravda Komsomolskaya globallookpress

Российская певица Екатерина Семенова прокомментировала «Звезде» сообщения о смерти советской исполнительницы Валентины Легкоступовой.

По словам артистки, Валентина была очень талантливой, однако, основная масса народа этого так и не услышала.

«Она была очень светлым, талантливым и добрым человеком. И то, что произошло, это какой-то бред», - отметила Семенова.

Она подчеркнула, что они с Легкоступовой не были подругами, скорее приятными знакомыми.

«Мы встречались с 86 года с ней на гастролях, на каких-то съемках. Я про ее личную жизнь практически ничего не знала», - заявила Семенова.

По словам исполнительницы, Легкоступова действительно была одаренным человеком.

«Очень талантливая певица. Однако сказать, что она полностью реализовалась просто нельзя. Очень жалко, что основная масса народа этого так и не услышала» - подытожила певица.

Напомним, певица, исполнительница знаменитого хита «Ягода-малина» Валентина Легкоступова скончалась на 55-м году жизни в пятницу, 14 августа. Легкоступова в свои последние дни находилась в больнице в тяжелом состоянии. Дочь 6 августа отвезла ее в наркологическую клинику в состоянии сильного алкогольного опьянения, в ночь с 7 на 8 августа певица почувствовала себя хуже и позже впала в кому.

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