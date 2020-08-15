В МЧС назвали основные правила безопасности для водителей во время ливня

Специалисты МЧС дали несколько советов водителям, попавшим во время движения на автомобиле под сильный дождь. В частности, спасатели напомнили, что ливень ухудшает видимость на дорогах, и поэтому следует соблюдать скоростной режим и быть особо внимательными.

Специалисты также сообщили, что тормозной путь любого транспортного средства в мокрую погоду увеличивается в несколько раз, а лужи и грязь часто скрывают опасные ямы и открытые колодцы. Помимо этого, во время обильных осадков размягчаются и размываются обочины и грунтовые дороги, в связи с чем могут возникать заносы и скольжение.

Из-за слоя воды на лобовом стекле может ухудшаться видимость, поэтому, если о непогоде известно заранее, лучше остаться дома. Если же дождь застал вас врасплох, то идеальным вариантом будет остановиться и подождать, пока он закончится, пишут «Известия».