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В МЧС назвали основные правила безопасности для водителей во время ливня

Роман Захаров
06:10 15.08.2020
Спасатели рассказали об опасностях, которые таит в себе дорога во время обильных осадков.
В МЧС назвали основные правила безопасности для водителей во время ливня
© Фото: Веленгурин Владимир, Global Look Press

Специалисты МЧС дали несколько советов водителям, попавшим во время движения на автомобиле под сильный дождь. В частности, спасатели напомнили, что ливень ухудшает видимость на дорогах, и поэтому следует соблюдать скоростной режим и быть особо внимательными.  

Специалисты также сообщили, что тормозной путь любого транспортного средства в мокрую погоду увеличивается в несколько раз, а лужи и грязь часто скрывают опасные ямы и открытые колодцы. Помимо этого, во время обильных осадков размягчаются и размываются обочины и грунтовые дороги, в связи с чем могут возникать заносы и скольжение.

Из-за слоя воды на лобовом стекле может ухудшаться видимость, поэтому, если о непогоде известно заранее, лучше остаться дома. Если же дождь застал вас врасплох, то идеальным вариантом будет остановиться и подождать, пока он закончится, пишут «Известия».

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