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Ученые рассказали, что произойдет во время смерти Вселенной

Тамара Астапенкова
05:54 15.08.2020
По мнению исследователей, это самое последнее интересное событие, которое может случиться в далеком будущем.
Ученые рассказали, что произойдет во время смерти Вселенной
© Фото: pixabay

Во время тепловой смерти Вселенной могут взорваться черные карлики. К такому выводу пришли ученые из Университета штата Иллинойс, результаты исследования которых опубликованы на сайте Phys.org. По мнению ученых, это самое последнее интересное событие, которое может случиться в далеком будущем.

Отмечается, что звезды, чья масса превышает массу Солнца меньше чем в 10 раз, не могут взорваться в виде сверхновых. Это связано с тем, что эти звезды не обладают достаточной плотностью, чтобы производить в своих ядрах железо, как это делают сверхмассивные звезды.

В результате такие звезды превращаются в белые карлики, которые будут остывать на протяжении триллионов лет, постепенно превращаясь в черные карлики. Они достигают размеров Земли, состоят из углерода и кислорода, вмещают в себя массу Солнца и больше не светят.

Американские ученые пришли к выводу, что в недрах черных карликов могут продолжаться реакции ядерного синтеза, что приведет к накоплению железа. В итоге погасшие звезды взорвутся. Ученые рассчитали, что первый черный карлик может появиться через 10 в 1100-й степени лет.

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