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Кардиолог рассказал, как уменьшить вред от сидячей работы

Тамара Астапенкова
05:27 15.08.2020
По мнению Владимира Хорошева, удобное рабочее место и несложные физически упражнения смогут уменьшить негативные последствия.
Кардиолог рассказал, как уменьшить вред от сидячей работы
© Фото: pixabay

Значительная часть работающих россиян проводит большую часть дня в сидячем положении, что негативно сказывается на здоровье человека и его эффективности труда. Об этом рассказал радио Sputnik кардиолог Владимир Хорошев.

«Сидячая поза – это самая нефункциональная с точки зрения физиологических потребностей человека поза. Когда человек стоит или лежит, то у него артерии находятся в выпрямленном состоянии. Как только человек сел, просвет сужается и резко уменьшается приток артериальной крови к ногам», - объяснил врач.

Он уточнил, что замедление кровотока может привести к нарастанию атеросклеротических изменений в этих артериях, что выливается в тяжелые последствия в виде поражения всего артериального русла нижних конечностей и дорогостоящего лечения.

«Сидячая поза самая невыгодная. Если у человека есть возможность избегать сидячего образа жизни, то надо это делать. Не зря в современных офисах стали устанавливать стоячие компьютерные столики», - сказал Хорошев.

По его мнению, стоять на рабочем месте функционально выгоднее. Но при этом нужно помнить, что каждые 30 минут необходимо двигать стопами, чтобы уменьшить вред от стояния на одном месте. Удобное рабочее место и несложные физически упражнения каждые полчаса – час смогут уменьшить негативные последствия сидячей работы, добавил эксперт.

Ранее ученые Американской ассоциации изучения сердечных заболеваний посоветовали людям с высоким артериальным давлением, совершать пешие прогулки после работы, особенно если она сидячая. Небольшая физическая нагрузка поможет снизить давление.

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