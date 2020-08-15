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В Пентагоне подтвердили создание группы по исследованию НЛО

Тамара Астапенкова
04:50 15.08.2020
По информации министерства бороны США, целью группы является обнаружение, анализ и составление каталогов НЛО.
В Пентагоне подтвердили создание группы по исследованию НЛО
© Фото: pixabay.com

В Министерстве обороны США официально подтвердили информацию о создании рабочей группы по исследованию неопознанных летающих объектах. Соответствующее заявление Пентагона было опубликовано на официальном сайте.

«Министерство обороны создает рабочую группу по неопознанным летающим объектам для улучшения понимания и получения представления относительно природы и происхождения НЛО», - говорится в заявлении.

Уточняется, что целью рабочей группы является обнаружение, анализ и составление каталогов НЛО, которые могут представлять потенциальную угрозу национальной безопасности США.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на источник из военного ведомства сообщил, что Пентагон находится в процессе создания рабочей группы по исследованию НЛО. Сообщалось, что курировать проект будет замминистра обороны США Дэвид Норквист.

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