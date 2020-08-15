Небензя: РФ призвала Совбез ООН изучить предложение Путина о саммите по Ирану

Россия призывает партнеров по Совбезу Организации Объединенных Наций внимательно изучить предложение президента РФ Владимира Путина о проведении онлайн-саммита по ситуации вокруг Ирана. Об этом говорится в комментарии российского постоянного представителя при ООН Василия Небензи.

«Российская делегация проголосовала против предложенного США проекта резолюции Совета Безопасности об оружейном эмбарго против Ирана. Мы последовательно выступаем против попыток навязать Ирану через Совет Безопасности ООН эмбарго на поставки оружия», - объяснил дипломат.

В пятницу Путин предложил как можно скорее провести онлайн-встречу глав государств постоянных членов СБ ООН с участием лидеров Германии и Ирана, чтобы обозначить шаги, способные предотвратить конфронтацию или всплеск напряженности в Совбезе ООН. По словам главы государства, РФ остается полностью приверженной СВПД по урегулированию вокруг иранской ядерной программы.

Ранее стало известно, что Совет Безопасности ООН отклонил резолюцию США о продлении оружейного эмбарго в отношении Ирана. Как заявил американский госсекретарь Майк Помпео, Вашингтон продолжит прилагать усилия для того, чтобы у иранской стороны не было возможности покупать и продавать оружие.

Позже постпред США при ООН Келли Крафт сообщила, что Соединенные Штаты в ближайшее время запустят процедуру восстановления санкций в отношении Ирана в рамках резолюции 2231.