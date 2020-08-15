Названы самые грибные места Подмосковья

Август и сентябрь считаются лучшими месяцами для сбора грибов в Подмосковье. Самыми грибными местами считаются Серпухов, Шатура и Дмитров. Об этом рассказали в пресс-службе регионального комитета по туризму.

«Сезон дождей и осенняя прохлада – наиболее благоприятные погодные условия для роста опят, белых, подосиновиков, подберезовиков и других грибов. Среди городов, где больше всего грибов, выделяются Серпухов, Шатура и Дмитров. Еще очень урожайными местами являются Луховицы и Руза», - приводит РИА Новости слова сообщения.

В Подмосковье белые грибы можно найти по следующим направлением Московской железной дороги: Белорусское, Казанское, Киевское, Курское, Ленинградское, Павелецкое и Горьковское.

Любителям груздей следует отправляться в районы Киевского и Ленинградского железнодорожных направлений. Те, кто любят собирать лисички, стоит отправляться с Курского вокзала до станций Гривно или Колхозное, с Казанского – до Луховиц, Черная или Платформа 63 км.

В комитете по туризму советуют собирать маслята рядом с молодыми соснами, высотой не более пяти метров, а также в высокой траве на поле. За маслятами стоит отправляться в сторону Казанского, Киевского, Ленинградского, Савеловского и Ярославского направлениях.

Самыми урожайными местами с опятами считаются южные и западные части Подмосковья – это Киевское, Ленинградское, Савеловское и Ярославское направления. Подберезовики и подосиновики можно набрать в лесах практически всех направлений, кроме Ярославского.

Ранее в МЧС рассказали о правилах сбора дикорастущих грибов. Нельзя собирать грибы рядом с автотрассами или с крупными производственными предприятиями. Также не стоит класть в корзинку мягкие, молодые водянистые или же, наоборот, слишком старые грибы.