Опубликованы данные о доходах Трампа

Не менее 446 миллионов долларов в 2019 году заработал Дональд Трамп. Ежегодную финансовую выписку обнародовало управление по вопросам этики при правительстве США. Документ содержит 78 страниц.

Отмечается, что большую часть суммы составил доход от от курорта Trump National Doral Miami - 77,2 миллиона, отеля в Вашингтоне - 40,5 миллиона, курорта Мар-а-Лаго во Флориде - 21,4 миллиона, гольф-клуба в Бедминстере в Нью-Джерси - 17,7 миллиона.

Напомним, что зарплату президента (400 тысяч долларов в год) Трамп не получает - он отказался от нее сразу после победы на выборах. В этом году средства за первый квартал глава Белого дома перечислил на разработку лекарств по борьбе с коронавирусом.