На лице написано: найден способ определения онкологии по внешним признакам

Онкологию можно выявить не только диагностическим путем, но и определить по внешним признакам, например, по лицу. К такому выводу пришли британские врачи, сообщает издание Express.

Врачи объясняют, что развитие онкологии в легких оказывает влияние на кровоснабжение, в связи с этим может появиться такой признак как опухшее лицо. Он вызван постоянно затрудненным дыханием человека, кашлем и головной болью.

Также развитие рака легких может сопровождаться частыми болями в спине и в районе плечевого сустава, отметили специалисты.

Ранее ученые рассказали о необычном состоянии организма при появлении рака.