Премьер-министр РФ поддержал идею строительства научного кампуса на Камчатке

Михаил Мишустин поддержал идею строительства научно-образовательного кампуса на Камчатке в ходе встречи с представителями общественности края.

«Мне кажется, что идея классная. Это что-то именно неформальное, не связанное с какой-то формализацией, было бы здорово сделать. Я сам точно посетил бы», - сказал Мишустин.

На встрече с главой правительства РФ вулканолог Сергей Самойленко рассказал об идее создания на Камчатке научно-образовательного центра, посвященного современным природосообразным технологиям для так называемой регенеративной экономики, которые способны в том числе обеспечить энергонезависимость регионов. По мнению Самойленко, такой кампус мог бы привлечь внимание к Камчатке. Он попросил Михаила Мишустина включить в попечительский совет будущего центра членов федерального правительства.

Глава кабмина сказал, что в попечительский совет могли бы войти представители Минстроя, Минприроды, Ростуризма и министерства образования и науки. Также проект будет поддерживать Агентство стратегических инициатив, уточнил премьер-министр.

По словам врио губернатора Камчатского края Владимира Солодова, для строительства научно-образовательного центра в курортной зоне Паратунка будет выделен земельный участок.