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Эксперт рассказал, как уменьшить вред от Wi-Fi

Роман Захаров
03:16 15.08.2020
Директор института информационных технологий университета «Синергия» оценил опасность от электромагнитных излучений от Wi-Fi-роутера.
Эксперт рассказал, как уменьшить вред от Wi-Fi
© Фото: pixabay

Электромагнитное излучение исходит от Wi-Fi-роутера, как и от любого электрического устройства. Об этом рассказал директор института информационных технологий университета «Синергия» Станислав Косарев.

«Электромагнитное излучение исходит от роутера, который раздает интернет. Однако излучение идет от любого электрического устройства, которым мы пользуемся. Мы же не опасаемся волн, исходящих от электрического чайника», - объяснил специалист в беседе с агентством «Прайм».

При этом он дал совет людям, которые все же опасаются, что электромагнитные волны могут навредить их здоровью. По словам эксперта, им следует переместить роутер подальше от спального места, а также выключать его на ночь.

Говоря о Wi-Fi-волнах, Косарев сообщил, что было проведено множество исследований, однако пока ни одна международная или серьезная организация не подтвердила, что они могут представлять опасность для человека.

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