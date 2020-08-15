Постпред при ООН: США начнут процедуру восстановления санкций против Ирана

США в ближайшее время запустят процедуру восстановления санкций в отношении Ирана в рамках резолюции 2231. Это следует из заявление американского постоянного представителя при ООН Келли Крафт.

«Согласно резолюции 2231, Соединенные Штаты имеют полное право инициировать восстановление положений предыдущих резолюций Совета Безопасности. В ближайшие дни Соединенные Штаты выполнят это обещание - ни перед чем не останавливаться для продления эмбарго на поставки оружия», - говорится в заявлении.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео сообщил, что Совбез ООН отклонил резолюцию Соединенных Штатов о продлении оружейного эмбарго в отношении Ирана. При этом дипломат добавил, что Вашингтон продолжит прилагать усилия для того, чтобы у иранской стороны не было возможности покупать и продавать оружие.