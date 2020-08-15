В Москве за сутки скончались 11 пациентов с коронавирусом

В Москве за минувшие сутки скончались 11 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получены положительные результаты тестов на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с распространением инфекции.

Днем ранее сообщалось о смерти 12 пациентов с коронавирусом. Таким образом общее число летальных исходов в столице увеличилось с 4645 до 4656. По данным на 15 августа, в городе зарегистрировано почти 251,7 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией. За все время пандемии в столице вылечились порядка 196,1 тысяч пациентов.

Ранее в ВОЗ заявили о рекордном суточном приросте числа заразившихся COVID-19 в мире - 294 237 человек.Общее число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом достигло 21 026 758 человек.