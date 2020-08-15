Названы способы избавления от запаха чеснока

Чеснок обладает рядом полезных свойств, однако есть у этого продукта одна негативная и примечательная деталь - запах, появляющийся после его употребления. О том, как избежать чесночного амбре рассказал автор китайского портала Sina. Он предложил подписчикам своего ресурса два простых способа, которые гарантированно помогут избавиться от неприятного аромата.

В первом случает автор рекомендует после приема в пищу чеснока съесть яблоко. Содержащиеся в яблоке аминокислоты помогут быстро уничтожить неприятный запах.

«Таким образом можно не только устранить неприятный запах, но и восполнить витамины, что выгодно во всех отношениях», - подметил он.

В качестве второго способа автор материала посоветовал жевать чай: можно сухую заварку, можно предварительно залитую кипятком. По его словам, это также устраняет чесночный аромат. При этом он добавил, что ему больше нравится жевать сухой чай.