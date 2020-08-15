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Мишустин назвал причину сокращения притока молодежи на Камчатку

Тамара Астапенкова
02:33 15.08.2020
Премьер-министр сказал, что в 70-х годах в крае проживали более 400 тысяч людей, из которых молодежи было около 30%. Сейчас молодых людей проживает на 10% меньше.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Приток на Камчатку молодежи сократился. И причины ослабления притока молодых людей не только в деньгах, но и в качестве жизни в регионе. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин во время встречи с представителями общественности в Петропавловском-Камчатском.

«К огромному сожалению, приток на Камчатку молодежи сократился», - сказал глава правительства РФ.

Он уточнил, что в 70-х годах в крае проживали более 400 тысяч людей, из которых молодежи было около 30%. Сейчас молодых людей в возрасте до 30 лет проживает примерно на 10% меньше, около 60 тысяч человек.

«Глубинная причина того, что сюда не так много людей приезжает, конечно, не только в в деньгах, а именно в качестве жизни» - считает Мишустин.

Он отметил, что важно чтобы вопросы, связанные с привлекательностью жизни в регионе, стояли во главе угла. Как для чиновников, так и для бизнесменов.

Михаил Мишустин находится в рабочей поездке по Дальнему Востоку. С 13 по 18 августа. Он посетит четыре дальневосточных региона: Чукотку, Камчатку, Магаданскую и Амурскую области.

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