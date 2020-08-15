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В ВОЗ заявили о рекордном росте инфицированных коронавирусом в мире за сутки

Тамара Астапенкова
23:20 15.08.2020
Общее число зарегистрированных случаев заражения COVID-19 достигло 21 026 758 человек.
В ВОЗ заявили о рекордном росте инфицированных коронавирусом в мире за сутки
© Фото: Marijan Murat, dpa, Globallookpress

По данным Всемирной организации здравоохранения за минувшие сутки зафиксировано рекордное число выявленных случаев инфицирования коронавирусом в мире – 294 237 человек. Общее число зарегистрированных случаев заражения COVID-19 достигло 21 026 758 человек.

Во всем мире за сутки число умерших пациентов с коронавирусом составило 9 985. Таким образом за все время пандемии скончались 755 786 заразившихся коронавирусом.

По прежнему регионы Северной и Южной Америки занимают первое место по числу инфицированных – 11 271 215 человек. В Европе число выявленных случаев заражения COVID-19 составляет на 15 августа 3 733 965 человек.

Ранее в ВОЗ назвали места, которые, возможно, станут новыми очагами коронавируса. В организации заявили, что обеспокоены отсутствием элементарных возможностей соблюдать гигиену рук в школах. В прошлом году 43% учебных заведений во всем мире не имели оборудования для мытья рук водой с мылом.

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