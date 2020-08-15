Митингующие у стен госмедиацентра в Минске разошлись

Участники протестной акции у здания государственной Белтелерадиокомпании в Минске разошлись по домам. Манифестанты приняли решение собраться вновь завтра. С такой инициативой выступил один из активных участников протеста. К этому часу на площади перед зданием остались около 50 человек.

Демонстранты складировали на крыльце здания плакаты с призывом к журналистам беспристрастно освещать события в Белоруссии.

Массовые протестные акции в крупнейших городах Белоруссии не утихают с девятого августа. Люди вышли на улицы после оглашения первых результатов президентских выборов в республике, победу на которых, по данным ЦИК, одержал действующий глава государства Александр Лукашенко.

В ходе беспорядков были задержаны более 6,5 тысяч человек, пострадали сотни демонстрантов.