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Митингующие у стен госмедиацентра в Минске разошлись

Ян Брацкий
22:32 15.08.2020
Демонстранты оставляют у здания агитационные плакаты, цветы и горящие свечи.
Митингующие у стен госмедиацентра в Минске разошлись
© Фото: pixabay

Участники протестной акции у здания государственной Белтелерадиокомпании в Минске разошлись по домам. Манифестанты приняли решение собраться вновь завтра. С такой инициативой выступил один из активных участников протеста. К этому часу на площади перед зданием остались около 50 человек.

Демонстранты складировали на крыльце здания плакаты с призывом к журналистам беспристрастно освещать события в Белоруссии.

Массовые протестные акции в крупнейших городах Белоруссии не утихают с девятого августа. Люди вышли на улицы после оглашения первых результатов президентских выборов в республике, победу на которых, по данным ЦИК, одержал действующий глава государства Александр Лукашенко.

В ходе беспорядков были задержаны более 6,5 тысяч человек, пострадали сотни демонстрантов.

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