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Боевики обстреляли населенные пункты в сирийских провинциях Латакия и Алеппо

Анна Касаткина
22:25 15.08.2020
Обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований, подконтрольных Турции, не зарегистрировано.
Боевики обстреляли населенные пункты в сирийских провинциях Латакия и Алеппо
© Фото: Handout ZUMAPRESS.com Globallookpress

В Сирии за прошедшие сутки зафиксировали три обстрела населенных пунктов боевиками террористической организации «Джебхат ан-Нусра»*. Обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований, подконтрольных Турции, не зарегистрировано, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР Александр Щербицкий.

«Зафиксировано три обстрела населенных пунктов – Клаба в провинции Латакия, Бакдин, Эрназ в провинции Алеппо со стороны позиций террористической организации "Джебхат ан-Нусра"*. Российский Центр по примирению призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах», - сказал он.

В рамках российско-турецкого меморандума о взаимопонимании от 22 октября военная полиция РФ продолжает патрулирование в республике. За прошедшие сутки оно проведено в провинциях Ракка, Хасеке, Дейр-эз-зор и Алеппо. Арамейская авиация выполнила воздушное патрулирование по маршруту от аэродрома Камишлия до Бтейман и обратно.

Гуманитарных акций за прошедшие сутки Центром по примирению не проводилось. Всего с начала процесса урегулирования конфликта проведено 2 499 гуманитарных акций, общий вес гуманитарного груза составил 4 172,5 тонны.

*«Джебхат ан-Нусра» - террористическая организация, запрещенная не территории РФ.

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