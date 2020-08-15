Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

«Колоссальные разрушения»: спасатели МЧС России рассказали о командировке в Бейрут

Ян Брацкий
22:15 15.08.2020
Сотрудники МЧС России приняли участие в поисково-спасательных работах, провели более тысячи тестов на коронавирусную инфекцию и организовали работу службы психологической помощи.
© Видео: МЧС России © Фото: МЧС России

Работая в Бейруте, на месте взрыва в порту ливанской столицы, российским спасателям пришлось столкнуться с колоссальными разрушениями. Об этом рассказал начальник Главного управления «Национального центра управления в кризисных ситуациях» МЧС России Сергей Воронцов.

Сегодня группировка российских спасателей тремя спецбортами вернулась на родину. Порядка 160 человек в течение десяти дней оказывали всю необходимую помощь пострадавшим в трагедии и оперативным службам Ливана.

«К сожалению, мы не смогли извлечь из под завалов выживших, так как разрушения после взрыва были колоссальные. Мы такого еще не видели. Группировку сохранили, провели более тысячи тестов на коронавирус, более 600 человек пропущены через госпиталь, психологи хорошо поработали. Мы эту работу всегда проводили в учебных целях, а тут - на практике. Руководство Ливана высоко оценило наш вклад. Мы уехали одни из последних, так как стадия аварийно-спасательных работ перешла в инженерную. Теперь необходимо разбирать завалы, город должен жить», - отметил Воронцов.

Спасатели и кинологические расчеты обследовали более 31 километра территории, в том числе при помощи беспилотников. Обнаружили и извлекли из-под завалов тела десяти погибших. В аэромобильном госпитале МЧС России получили медицинскую помощь сотни жителей Бейрута, включая 70 детей.

Мощнейший взрыв сотряс Бейрут 4 августа. В порту взлетел на воздух склад с аммиачной селитрой. По оценкам экспертов, взорвалось не менее 2750 тонн вещества. Взрывная волна уничтожила сотни жилых и офисных зданий, инфраструктуру порта и ближайших районов. Погибли более 170 человек, пострадавших свыше шести тысяч. Столица Ливана объявлена зоной бедствия. 

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Читать далее
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.