«Колоссальные разрушения»: спасатели МЧС России рассказали о командировке в Бейрут

Работая в Бейруте, на месте взрыва в порту ливанской столицы, российским спасателям пришлось столкнуться с колоссальными разрушениями. Об этом рассказал начальник Главного управления «Национального центра управления в кризисных ситуациях» МЧС России Сергей Воронцов.

Сегодня группировка российских спасателей тремя спецбортами вернулась на родину. Порядка 160 человек в течение десяти дней оказывали всю необходимую помощь пострадавшим в трагедии и оперативным службам Ливана.

«К сожалению, мы не смогли извлечь из под завалов выживших, так как разрушения после взрыва были колоссальные. Мы такого еще не видели. Группировку сохранили, провели более тысячи тестов на коронавирус, более 600 человек пропущены через госпиталь, психологи хорошо поработали. Мы эту работу всегда проводили в учебных целях, а тут - на практике. Руководство Ливана высоко оценило наш вклад. Мы уехали одни из последних, так как стадия аварийно-спасательных работ перешла в инженерную. Теперь необходимо разбирать завалы, город должен жить», - отметил Воронцов.

Спасатели и кинологические расчеты обследовали более 31 километра территории, в том числе при помощи беспилотников. Обнаружили и извлекли из-под завалов тела десяти погибших. В аэромобильном госпитале МЧС России получили медицинскую помощь сотни жителей Бейрута, включая 70 детей.

Мощнейший взрыв сотряс Бейрут 4 августа. В порту взлетел на воздух склад с аммиачной селитрой. По оценкам экспертов, взорвалось не менее 2750 тонн вещества. Взрывная волна уничтожила сотни жилых и офисных зданий, инфраструктуру порта и ближайших районов. Погибли более 170 человек, пострадавших свыше шести тысяч. Столица Ливана объявлена зоной бедствия.