В Белоруссии опровергли информацию о прибытии «сербских наемников»

В Белоруссии объяснили прибытие в страну военных из Сербии. Они будут принимать участие в одном из конкурсов Армейских международных игр – 2020 на территории республики, сообщил телеграм-канал Минобороны страны.

В сообщении также отмечается, что ранее другие телеграм-каналы распространили информацию о том, что сербы якобы прибыли в Белоруссию в качестве «наемников». В ведомстве это назвали «очередным фейком».

«Министерство обороны давало ранее информацию о том, что в рамках Армейских международных игр - 2020 Беларусь примет на своей территории 3 конкурса: "Уверенный прием", "Снайперский рубеж" и "Полярная звезда". В одном из них – конкурсе "Снайперский рубеж", - который пройдёт в Бресте, принимает участие в том числе сборная Вооруженных Сил Сербии», - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что команда приехала в республику еще 10 августа. Сейчас вместе с командой из Армении она находится на полигоне под Брестом и готовится к международным стартам.