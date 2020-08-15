Московская жара: в столичный регион вернется летняя погода

В Москву в середине следующей недели вернется жаркая погода. Об этом рассказали в Гидрометцентре РФ, отметив, что температура начнет потихоньку повышаться уже в конце текущей недели.

«Следующая рабочая неделя будет теплой, а дождей будет совсем немного. Продолжаем радоваться лету и ласковому августовскому солнцу», - рассказали специалисты агентству городских новостей «Москва».

По информации синоптиков, в понедельник, 17 августа, днем в столице ожидается кратковременный дождь, воздух прогреется до 22-24 градусов по Цельсию, в Московской области - до 20-25. Во вторник осадков уже не будет, днем столбики термометров поднимутся до 19-24 градусов.

В среду, 19 августа, местами пройдет небольшой кратковременный дождь, температура установится на отметке 21-26 градусов. В четверг также возможны кратковременные дожди, но воздух в дневное время прогреется до +28. В пятницу будет ненамного прохладнее: 22-27 градусов.