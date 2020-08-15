Путин присвоил почетные грамоты ряду медработников

Президент Российской Федерации отметил почетными грамотами ряд медицинских работников за особые заслуги в области здравоохранения и добросовестную работу на протяжении долгих лет. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

«Наградить почетной грамотой президента Российской Федерации: Кабанчук Нину Августовну - главного врача государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Станция переливания крови Калининградской области", Кабисова Руслана Темболовича - главного врача государственного бюджетного учреждения здравоохранения Калининградской области "Городская больница №3", Окорокову Лидию Ивановну - начальника отдела министерства здравоохранения Калининградской области», - говорится в распоряжении главы государства.

В президентском указе также объявлена благодарность еще 19 медицинским сотрудникам, среди которых работники столичных больниц и клиник, детского медицинского центра, центра санитарно-эпидемиологического надзора и других.