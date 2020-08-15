Ребенка, которым «жонглировал» отец, могут изъять из семьи

Полицейские нашли в лесу родителей младенца, отец которого размахивал им как куклой. Ребенок изъят из семьи и передан органам опеки, его жизни ничего не угрожает, сообщили в ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Скандальный видеоролик появился в социальных сетях накануне. На кадрах мужчина, сидя на стуле в лесу, держит ребенка за ногу и размахивает им.

«Они проживали в палатке в лесном массиве Хостинского района в урочище Ажек. В настоящее время ребенку ничего не угрожает. Полицейские проводят осмотр места проживания молодой пары. Мать новорожденного доставлена в отдел полиции Хостинского района. В настоящее время решается вопрос о передаче ребенка в органы опеки», - сообщил РИА Новости представитель ведомства.

Инцидент не остался без внимания уполномоченного по правам ребенка в России Анны Кузнецовой. Омбудсмен была шокирована происходящим и обратилась в правоохранительные органы.

Родителями ребенка оказались 35-летний житель Москвы и 27-летняя уроженка Белгорода. В их отношении проводится следственная проверка.