Директор центра имени Гамалеи рассказал, как сократить производство вакцин до месяца
Современная наука позволяет подготавливать прототип вакцины против будущих вирусов заранее. Это сокращает сроки изготовления лекарственного препарата до месяца. Об этом сообщил директор национального исследовательского центра (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
«Современные генно-инженерные методы позволяют заранее создавать прототип вакцин против тех эпидемически значимых штаммов, которые, как мы предполагаем, могут появиться. Эти прототипы можно нарабатывать заранее и хранить просто в холодильниках в качестве конкретного препарата, что позволит даже уже не в пять месяцев получать препараты, а сократит это буквально до месяца», - заявил Гинцбург в эфире телеканала «Россия-1».
Он отметил преимущества двухкомпонентной вакцины, разработанной возглавляемым им центром.
«Оно состоит в том, что у нас один и тот же ген вводится на разных носителях. Это делается для того, чтобы когда вводится первый раз вакцина - она вызывает образование антител, то при втором введении индуцируется еще образование клеток памяти. Клетки памяти, которые потом через какое-то время, через год - полтора, надеюсь и через большее время, способны при проникновении возбудителя в наш организм быстро начинать образовывать нужные антитела», - добавил он.
В этом случае, устойчивый иммунитет к вирусу у привитого человека сохраняется на протяжении двух лет. Российские ученые первыми в мире смогли зарегистрировать действенную сыворотку от коронавирусной инфекции.
Созданием препарата занимались совместно Минобороны и центр имени Гамалеи. Клинические испытания на добровольцах прошли в июне и июле, препарат запущен в серийное производство.