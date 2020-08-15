В сгоревшем автомобиле под Тамбовом нашли тела трех человек

Три человека, среди которых двое сотрудников регионального УФСИН, погибли в ДТП в Тамбовской области. Обгоревший автомобиль обнаружили в частично заполненном водой канале, сообщает следственное управление СК России по области.

Машину нашли утром 15 августа на проселочной дороге недалеко от села Ярославка Никифорского района.

«Обнаружен перевернутый и обгоревший автомобиль, внутри которого находились тела трех человек, двое из которых являлись сотрудниками одного из следственных изоляторов регионального УФСИН России», - говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил дорожного движения, повлекшего смерть двух или более лиц. Следователи и криминалисты провели осмотр места происшествия и допросили свидетелей, расследование продолжается.