Голос эпохи: поклонники Цоя устроили на Арбате концерт в его память

Поклонники Виктора Цоя и музыкальной группы «Кино» устроили импровизированный концерт у стены Цоя на Арбате в Москве в честь 30-летия со дня гибели рок-музыканта.

Жизнь Виктора Цоя трагически оборвалась 15 августа 1990 года. По официальной версии, он уснул за рулем своего автомобиля и врезался в автобус под Ригой.

Культового исполнителя сегодня вспоминают по всей стране. В Санкт-Петербурге в его честь торжественно открыли памятник. Цой выполнен в полный рост с гитарой в руках. Постамент украшает строчка из его песни «Группа крови» и автограф исполнителя.