Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Голос эпохи: поклонники Цоя устроили на Арбате концерт в его память

Ян Брацкий
20:52 15.08.2020
Ровно 30 лет назад популярный рок-музыкант заснул за рулем автомобиля и погиб в дорожной аварии.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: ТРК Звезда

Поклонники Виктора Цоя и музыкальной группы «Кино» устроили импровизированный концерт у стены Цоя на Арбате в Москве в честь 30-летия со дня гибели рок-музыканта.

Жизнь Виктора Цоя трагически оборвалась 15 августа 1990 года. По официальной версии, он уснул за рулем своего автомобиля и врезался в автобус под Ригой.

Культового исполнителя сегодня вспоминают по всей стране. В Санкт-Петербурге в его честь торжественно открыли памятник. Цой выполнен в полный рост с гитарой в руках. Постамент украшает строчка из его песни «Группа крови» и автограф исполнителя.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Картина дня
Картина дня
21:00 В стране и мире
Директор центра имени Гамалеи рассказал, как сократить производство вакцин до месяца
19:45 В стране и мире
Видео
Все российские спасатели вернулись из Ливана
19:01 В стране и мире
Вылетевший в Турцию самолет экстренно вернулся в Пулково
17:45 В стране и мире
Видео
Груда обломков: появилось видео с места обрушения шахты в Воркуте
17:34 В стране и мире
Бывший кандидат на пост президента Белоруссии Цепкало объявлен в розыск
Популярное
Популярное
Видео
СМИ: полиция проверит ролик с «жонглирующим» ребенком жителем Кубани
Названы самые опасные места для отдыха на Черном море
Врач назвал самые эффективные способы замедлить старение мозга
Врач рассказала, чем опасен мед
Мощный выброс горючего вещества заблокировал исходящий от Бетельгейзе свет
Видео
В Индонезии незаконно проникнувшего на борт выбросили из самолета на асфальт: видео
Читать далее
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.