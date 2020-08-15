Голос эпохи: поклонники Цоя устроили на Арбате концерт в его память
Ровно 30 лет назад популярный рок-музыкант заснул за рулем автомобиля и погиб в дорожной аварии.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: ТРК Звезда
Поклонники Виктора Цоя и музыкальной группы «Кино» устроили импровизированный концерт у стены Цоя на Арбате в Москве в честь 30-летия со дня гибели рок-музыканта.
Жизнь Виктора Цоя трагически оборвалась 15 августа 1990 года. По официальной версии, он уснул за рулем своего автомобиля и врезался в автобус под Ригой.
Культового исполнителя сегодня вспоминают по всей стране. В Санкт-Петербурге в его честь торжественно открыли памятник. Цой выполнен в полный рост с гитарой в руках. Постамент украшает строчка из его песни «Группа крови» и автограф исполнителя.