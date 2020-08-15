Около 2,5 тысяч человек посетили праздничные мероприятия в Музее Победы по случаю Дня фронтовой собаки

Пятнадцатого августа около 2,5 тысяч человек присоединились к празднованию Дня фронтовой собаки в Музее Победы. На открытой площадке музея в антураже экспозиции военной техники кинологи и их четвероногие питомцы воспроизвели боевые эпизоды времен Великой Отечественной войны. Во время специальных экскурсий зрителям показали работу фронтовых собак - истребителей танков, связистов, санитаров, разведчиков, минеров, спасателей. Гостей музея также ждало красочное шоу с участием служебных собак Росгвардии и «Россоюзспаса».

Для юных посетителей организаторы подготовили многочисленные тематические мастер-классы и квесты. Во время праздника также прошло награждение победителей и лауреатов всероссийского конкурса «Портрет фронтовой собаки». Лучшие работы можно было увидеть на импровизированной мини-выставке.

Вечером всех посетителей ждали в кинотеатре «Поклонка» на бесплатном показе фильма «Думай, как собака».

Мероприятие состоялось при поддержке Российского военно-исторического общества.

Праздник День фронтовой собаки был учрежден Музеем Победы в 2017 году. Он посвящен подвигам служебных собак в годы ВОВ. Дата выбрана в честь подвига армейской овчарки-диверсанта Дины, которая 19 августа 1943 года впервые в истории смогла подорвать вражеский эшелон и вернуться после выполнения задания.