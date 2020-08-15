Четыре тысячи военных: Украина запланировала совместные учения с США и странами Европы
Учения будут проходить в течение двух недель и начнутся во второй половине сентября.
© Фото: Минобороны Украины
В Львовской области Украины пройдут международные военные учения Rapid Trident – 2020. Об этом на своем сайте сообщает министерство обороны страны.
В учениях поучаствуют около четырех тысяч военнослужащих Украины, США, Канады, Великобритании, Германии, Дании, Румынии и Литвы. Помимо наземной военной техники планируется привлечь авиацию ВС Украины и США.
Учения будут проходить в течение двух недель и начнутся во второй половине сентября, уточнили в ведомстве.